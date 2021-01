Video/ Monza Cosenza (2-2) gol e highlights. Tremolada riacciuffa i brianzoli (Di domenica 17 gennaio 2021) Video Monza Cosenza (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valevole per la 18^ giornata di Serie B. Occhiuzzi si affida a Tremolada che riacciuffa i brianzoli di Brocchi. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)(risultato finale 2-2):e gol della partita valevole per la 18^ giornata di Serie B. Occhiuzzi si affida achedi Brocchi.

MassimoColucc13 : RT @CentoxCentoProd: La Svezza Novizie Ci voleva proprio una troia esperta come Roxana per svezzare una dolce novizia. Alessandra di #Monz… - infoitsport : Monza - Cosenza 2-2, Occhiuzzi: 'Siamo partiti col piede giusto, abbiamo affrontato i brianzoli a viso aperto e con… - Mvrcelx : RT @iamjanzito77: @F1 @Autodromo_Monza Monza 2019 - London____Girl : RT @Far_______Away: Non dimenticherò mai quel giorno, 8 settembre 2019, io a Monza sotto a quel podio con te vincitore, emozioni uniche??????… - OlteanuLuca : RT @iamjanzito77: @F1 @Autodromo_Monza Monza 2019 -