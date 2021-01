Paulo Sousa ne è stregato: «La Juve ha un leader incredibile nello spogliatoio» (Di domenica 17 gennaio 2021) Paulo Sousa, ex giocatore di Inter e Juventus, ha rilasciato un’intervista, toccando alcuni temi in casa bianconera Paulo Sousa, ex giocatore di Inter e Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni. RONALDO Juve – «È un matrimonio straordinario. Ronaldo e la Juve hanno lo stesso Dna: vincere, accumulare titoli e record. Un leader così in uno spogliatoio di un club di questa cultura, ti porta alla vittoria». CHIESA – «È un trascinatore sempre affamato, che sa imporsi subito tra i grandi campioni anche. Anche Bernardeschi è da Juve, ma deve sentire fiducia ed essere guidato dall’allenatore per esprimersi al meglio». INTER Juve – «Da allenatore mi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021), ex giocatore di Inter entus, ha rilasciato un’intervista, toccando alcuni temi in casa bianconera, ex giocatore di Inter entus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni. RONALDO– «È un matrimonio straordinario. Ronaldo e lahanno lo stesso Dna: vincere, accumulare titoli e record. Uncosì in unodi un club di questa cultura, ti porta alla vittoria». CHIESA – «È un trascinatore sempre affamato, che sa imporsi subito tra i grandi campioni anche. Anche Bernardeschi è da, ma deve sentire fiducia ed essere guidato dall’allenatore per esprimersi al meglio». INTER– «Da allenatore mi ...

junews24com : Paulo Sousa ne è stregato: «La Juve ha un leader incredibile nello spogliatoio» - - Falso_Nueve_IT : Allenatori attualmente disponibili sulla piazza. ? Davide #Nicola ? Leonardo #Semplici ? Gianni #DeBiasi ? Roberto… - fritatalover : RT @gabrieleburini: Chiaramente intendo come comportamenti, come allenatore tanto di cappello. È uno di quello che ha iniziato a fare la fr… - gabrieleburini : Chiaramente intendo come comportamenti, come allenatore tanto di cappello. È uno di quello che ha iniziato a fare l… - Labominevoleuo1 : @LKinoshi Io ci vedo anche un pò la visione di gioco di Paulo Sousa ma ancora più tecnico -

Ultime Notizie dalla rete : Paulo Sousa Paulo Sousa ne è stregato: «La Juve ha un leader incredibile nello spogliatoio» Juventus News 24 Paulo Sousa ne è stregato: «La Juve ha un leader incredibile nello spogliatoio»

Paulo Sousa, ex giocatore di Inter e Juventus, ha rilasciato un’intervista, toccando alcuni temi in casa bianconera ...

AMARCORD: Napoli-Fiorentina Lacrime napulitane

Giusto un anno fa, con la disfatta contro la Fiorentina (0-2), il quotidiano ROMA scrisse “PENOSI”, il Napoli toccò il fondo e le lacrime del tifoso bambino, il volto piangente avvolto nella sciarpa a ...

Paulo Sousa, ex giocatore di Inter e Juventus, ha rilasciato un’intervista, toccando alcuni temi in casa bianconera ...Giusto un anno fa, con la disfatta contro la Fiorentina (0-2), il quotidiano ROMA scrisse “PENOSI”, il Napoli toccò il fondo e le lacrime del tifoso bambino, il volto piangente avvolto nella sciarpa a ...