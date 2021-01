Highlights e gol Bisceglie-Bari 0-1 | Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 17 gennaio 2021) Glie gol di0-1, match del girone C di. Decisivo un gol di Antenucci nel finale di partita per regalare agli ospiti i tre punti: Citro inventa e l’attaccante finalizza con un tiro che non lascia scampo a Russo. Ilrisponde e tiene il passo della Ternana che ha battuto per 3-0 la Juve Stabia. SportFace.