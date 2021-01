Scomparso da giorni: ritrovato morto in casa sua tra i rifiuti (Di sabato 16 gennaio 2021) L’uomo era Scomparso dalla circolazione da giorni, la comunità preoccupata. Poi la terribile scoperta, era in casa sua. Gino BoscoloNon si vedeva in giro da molto tempo, da un po’ di giorni a Chioggia, non si avevano più notizie di lui. Tutti conoscevano Gino Boscolo, 75enne, meglio noto come Gina del latte. La preoccupazione della sua comunità nel non vederlo, hanno indotto le forze dell’ordine a cominciare le ricerche dell’uomo. Prima per strada, avvalendosi anche del supporto dei nuclei cinofili, poi l’iniziativa dei vigili del fuoco di entrare in casa dell’uomo. Un cumulo di ogni tipo di oggetto, spazzatura vera e propria, rifiuti, ogni genere di cosa comparsa davanti agli occhi dei vigili del fuoco al momento dell’ingresso in casa dell’uomo. Una ... Leggi su chenews (Di sabato 16 gennaio 2021) L’uomo eradalla circolazione da, la comunità preoccupata. Poi la terribile scoperta, era insua. Gino BoscoloNon si vedeva in giro da molto tempo, da un po’ dia Chioggia, non si avevano più notizie di lui. Tutti conoscevano Gino Boscolo, 75enne, meglio noto come Gina del latte. La preoccupazione della sua comunità nel non vederlo, hanno indotto le forze dell’ordine a cominciare le ricerche dell’uomo. Prima per strada, avvalendosi anche del supporto dei nuclei cinofili, poi l’iniziativa dei vigili del fuoco di entrare indell’uomo. Un cumulo di ogni tipo di oggetto, spazzatura vera e propria,, ogni genere di cosa comparsa davanti agli occhi dei vigili del fuoco al momento dell’ingresso indell’uomo. Una ...

