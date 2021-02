Che cosa succederà l'8 febbraio agli utenti di WhatsApp che non hanno accettato le modifiche? Niente (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - cosa succederà l'8 febbraio a chi non avrà accettato i nuovo termini contrattuali con WhatsApp? Nulla, perché la società ha deciso di rinviare di tre mesi l'ultimatum e, di fronte alle critiche montanti e all'esodo verso servizi di messaggistica meno autocratici come Signal e Telegram, di "dare più tempo per il recente aggiornamento". Di più: WhatsApp ha deciso di spiegare agli utenti come stanno le cose visto che "il recente aggiornamento ha creato un po' di confusione". "Poiché la circolazione di informazioni errate e non veritiere ha causato preoccupazione, desideriamo fare chiarezza e assicurarci che tutti comprendano i principi su cui ci basiamo" scrivono. Ecco in sintesi cosa sostengono. cosa non cambia Tutto ciò che si condivide con ... Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI -l'8a chi non avrài nuovo termini contrattuali con WhatsApp? Nulla, perché la società ha deciso di rinviare di tre mesi l'ultimatum e, di fronte alle critiche montanti e all'esodo verso servizi di messaggistica meno autocratici come Signal e Telegram, di "dare più tempo per il recente aggiornamento". Di più: WhatsApp ha deciso di spiegarecome stanno le cose visto che "il recente aggiornamento ha creato un po' di confusione". "Poiché la circolazione di informazioni errate e non veritiere ha causato preoccupazione, desideriamo fare chiarezza e assicurarci che tutti comprendano i principi su cui ci basiamo" scrivono. Ecco in sintesisostengono.non cambia Tutto ciò che si condivide con ...

