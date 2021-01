Vela, Prada Cup: prime regate a Ineos, Luna Rossa sconfitta. Bruni: “Persa in partenza” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La prima giornata di Prada Cup ha regalato sorprese. Non per il vento però che, venendo da ovest tra i 13 e i 16 nodi, ha permesso il regolare svolgimento della competizione. Ciò che sorprende delle due regate in programma è la doppia vittoria dell’Inoes Team Uk. Il team italiano Luna Rossa Prada Pirelli ha gareggiato nella seconda prova contro la squadra inglese perdendo di 28 secondi. Domani ci saranno ancora due regate in programma, con Luna Rossa che scenderà in acqua nella prima contro il team America Magic. Uno dei timonieri della squadra azzurra sconfitta, Francesco Bruni, ha commentato subito dopo la manche: «Purtroppo è stata una regata Persa in partenza. Con una manovra ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) La prima giornata diCup ha regalato sorprese. Non per il vento però che, venendo da ovest tra i 13 e i 16 nodi, ha permesso il regolare svolgimento della competizione. Ciò che sorprende delle duein programma è la doppia vittoria dell’Inoes Team Uk. Il team italianoPirelli ha gareggiato nella seconda prova contro la squadra inglese perdendo di 28 secondi. Domani ci saranno ancora duein programma, conche scenderà in acqua nella prima contro il team America Magic. Uno dei timonieri della squadra azzurra, Francesco, ha commentato subito dopo la manche: «Purtroppo è stata una regatain. Con una manovra ...

