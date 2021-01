Un anno normale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) E se il 2021 fosse ?: con gli agi e i disagi che èesistano. , non come il 1977, quando a Milano camminavi bello tranquillo per strada e dal niente spuntavano dei tizi che volevano cambiare il mondo e nell’attesa ti sparavano. , non come il 1603, quando a Londra non solo non potevi andare a teatro a vedere Otello, giacché i teatri venivano chiusi ogni volta che l’epidemia di peste faceva più di trenta morti a settimana, ma neanche potevi guardare Netflix sul divano, giacché l’invenzione dello streaming avrebbe tardato persino più di quella dei vaccini. , non come il 1980, quando a Bologna te ne stavi bello sereno al primo binario ad aspettare il treno che t’avrebbe portato alle tue ferie d’agosto, canticchiando “Colpa d’Alfredo” senza che nessuno ti dicesse che non eri inclusivo perché era una canzone razzista sessista e forse pure ...