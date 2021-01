Serie A, 18° giornata: riflettori su Lazio-Roma e Inter-Juventus. Ecco le partite su Sky e DAZN (Di venerdì 15 gennaio 2021) Inter-Juventus La Serie A 2020/21 arriva alla diciottesima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della 18° giornata Il turno si gioca in quattro giorni, a cominciare da questa sera (venerdì 15 gennaio), quando i riflettori all’Olimpico si accenderanno per il derby della Capitale tra Lazio e Roma, fino a lunedì, quando la capolista Milan farà visita al Cagliari. Il big match della domenica sera è l’atteso derby d’Italia tra Inter e Juventus. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Venerdì 15 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 gennaio 2021)LaA 2020/21 arriva alla diciottesimaqualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming onlineA 2020/21: dove seguire ledella 18°Il turno si gioca in quattro giorni, a cominciare da questa sera (venerdì 15 gennaio), quando iall’Olimpico si accenderanno per il derby della Capitale tra, fino a lunedì, quando la capolista Milan farà visita al Cagliari. Il big match della domenica sera è l’atteso derby d’Italia tra. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle: Venerdì 15 ...

JuventusTV : Un ottimo inizio di 2??0??2??1??! Rivediamo il successo esterno dell'#Under23 sul campo della Carrarese! ? On dem… - blab_live : #Pronostici #SerieB giornata 18 quote, news e variazioni Blab Index - Vdruz : Dopo Lazio Roma 3-0 ecco le altre partita del 18° turno della Serie A - Calciodiretta24 : Fantacalcio, pagelle della 18° giornata di Serie B 2020/2021 - infobetting : Atalanta-Genoa (17 gennaio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici -