Sanremo 2021, pubblico su nave da crociera? “Idea rischiosa” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fervono i preparativi per la 71esima edizione della famosa kermesse musicale, condotta di nuovo da Amadeus L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fervono i preparativi per la 71esima edizione della famosa kermesse musicale, condotta di nuovo da Amadeus L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Agenzia_Ansa : #Musica - Emma e Alessandra pronte con 'Pezzo di cuore' per #Sanremo - #ANSA @MarroneEmma @AmorosoOF - IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - Naty88832250 : RT @QBMusica: Esce oggi #NoSatisfaction, il nuovo singolo di @MetaErmal, il quale torna con qualcosa che non ci si aspettava. In gara al Fe… - ArticoloUnoRAI : RT @Primaonline: Sanremo, Ricciardi: una nave che ospita gli spettatori è rischiosa, si può diffondere il Coronavirus -