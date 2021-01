Ultime Notizie Roma del 14-01-2021 ore 07:10 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 14 gennaio Buongiorno dalla redazione per Francesco Vitale in studio finisce il governo Conte bis nonostante l’apertura del premier ha un patto di legislatura Renzi annuncia le dimissioni dei ministri di Italia viva con te li accetta e informata della si apre una crisi che deve essere ancora ufficialmente formalizzato ed agli sbocchi ignoti il premier parla di una grave responsabilità è un notevole danno al paese da parte di Renzi affermando di aver cercato fino all’ultimo utile il dialogo PD e Movimento 5 Stelle oggi riuniscono i loro vertici caso pranzo stamani a Palermo nuova udienza per Salvini il Consiglio dei Ministri approva di nuovo il nuovo decreto con le misure anti covid i prorogato lo stato di gente al 30 Aprile domani le ordinanze con le nuove classificazioni delle regioni 12 quelle a rischio alto oggi nuovo vertice di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021)dailynews radiogiornale giovedì 14 gennaio Buongiorno dalla redazione per Francesco Vitale in studio finisce il governo Conte bis nonostante l’apertura del premier ha un patto di legislatura Renzi annuncia le dimissioni dei ministri di Italia viva con te li accetta e informata della si apre una crisi che deve essere ancora ufficialmente formalizzato ed agli sbocchi ignoti il premier parla di una grave responsabilità è un notevole danno al paese da parte di Renzi affermando di aver cercato fino all’ultimo utile il dialogo PD e Movimento 5 Stelle oggi riuniscono i loro vertici caso pranzo stamani a Palermo nuova udienza per Salvini il Consiglio dei Ministri approva di nuovo il nuovo decreto con le misure anti covid i prorogato lo stato di gente al 30 Aprile domani le ordinanze con le nuove classificazioni delle regioni 12 quelle a rischio alto oggi nuovo vertice di ...

Coronavirus ultime notizie. Tar Lombardia sospende ordinanza sulla Dad. Record morti in Gran Bretagna

Sotto assedio della maleducazione

Nasce "Orbetello Clean Up", un gruppo di cittadini che dedicano un po’ del loro tempo alla rimozione dei rifiuti abbandonati ...

Boom di visite virtuali a manieri e musei

Nel 2020 il castello del Piagnaro ha visto aumentare i visitatori in rete di quasi il 6%. La Baracchini loda la sinergia con Toscana ed Emilia ...

