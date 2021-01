Troupe di Storie Italiane aggredita, 2 arresti: l’annuncio di Eleonora Daniele (Di giovedì 14 gennaio 2021) Svolta nelle indagini sull’aggressione subita da una Troupe di Storie Italiane a Roma, nel dicembre scorso: gli inquirenti hanno stretto il cerchio intorno a 2 persone, noti esponenti della tifoseria ultras della Lazio ora ai domiciliari. La conduttrice della trasmissione, Eleonora Daniele, ha parlato degli sviluppi in diretta, ricalcando i contorni della violenza che ha colpito gli operatori Rai. Troupe di Storie Italiane aggredita a Roma: 2 arresti C’è una svolta nel caso della Troupe di Storie Italiane vittima di un’aggressione a Ponte Milvio, Roma, il 20 dicembre scorso. Poche ore fa, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale e gli agenti della Digos, con ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Svolta nelle indagini sull’aggressione subita da unadia Roma, nel dicembre scorso: gli inquirenti hanno stretto il cerchio intorno a 2 persone, noti esponenti della tifoseria ultras della Lazio ora ai domiciliari. La conduttrice della trasmissione,, ha parlato degli sviluppi in diretta, ricalcando i contorni della violenza che ha colpito gli operatori Rai.dia Roma: 2C’è una svolta nel caso delladivittima di un’aggressione a Ponte Milvio, Roma, il 20 dicembre scorso. Poche ore fa, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale e gli agenti della Digos, con ...

MatteoBilli72 : FNSI - Roma, due arresti per l'aggressione alla troupe di 'Storie Italiane'. La Fnsi al fianco dei colleghi - infoitcultura : Eleonora Daniele, aggressione troupe Storie Italiane: 'Arrestati in due' | LaNostraTv - infoitcultura : Storie italiane, 'due arresti'. Aggressione alla troupe di Eleonora Daniele, svolta sconcertante: chi è finito in m… - infoitcultura : Aggressione alla troupe di Storie Italiane, arrestati due ultras della Lazio: «Molto noti nell'ambiente del tifo ro… - giornalorg : -