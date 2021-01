Per Muriel è un momento magico, Freuler detta i tempi, Gosens non si ferma mai (Di venerdì 15 gennaio 2021) SPORTIELLO 6: Ha dimostrato durante l’assenza di Gollini di non essere da meno prima di tornare a recitare il ruolo del secondo, mai facile se ancora in età per volare e bene tra i pali. Non ha colpe sul gol del Cagliari, poi solo ordinaria amministrazione e tanto freddo come avversario più degli attaccanti del Cagliari. SUTALO 6: Mentre in società si sfoglia la margherita, mandarlo o no a giocare, rieccolo fin dall’inizio con una prestazione macchiata da un grosso ritardo su Sottil che lo beffa con il gol del parziale pareggio. Non si dispera, rimedia con il terzo gol su azione da calcio d’angolo che lo trova pronto a battere a rete manco fosse un bomber di ruolo. ROMERO 7: Non merita riposo perché Caldara è di nuovo out, trova Pavoletti cliente mai facile per un duello caldo specie sulle palle alte. DJIMSITI 7: Certezza, roccia, indispensabile. Lo ferma solo il Var ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 gennaio 2021) SPORTIELLO 6: Ha dimostrato durante l’assenza di Gollini di non essere da meno prima di tornare a recitare il ruolo del secondo, mai facile se ancora in età per volare e bene tra i pali. Non ha colpe sul gol del Cagliari, poi solo ordinaria amministrazione e tanto freddo come avversario più degli attaccanti del Cagliari. SUTALO 6: Mentre in società si sfoglia la margherita, mandarlo o no a giocare, rieccolo fin dall’inizio con una prestazione macchiata da un grosso ritardo su Sottil che lo beffa con il gol del parziale pareggio. Non si dispera, rimedia con il terzo gol su azione da calcio d’angolo che lo trova pronto a battere a rete manco fosse un bomber di ruolo. ROMERO 7: Non merita riposo perché Caldara è di nuovo out, trova Pavoletti cliente mai facile per un duello caldo specie sulle palle alte. DJIMSITI 7: Certezza, roccia, indispensabile. Losolo il Var ...

