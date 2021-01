La seconda ondata di contagi ha colpito di più i ragazzi dai 10 ai 14 anni: il report dell’Ats di Bergamo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo i dati del Servizio epidemiologico aziendale dell’Ats di Bergamo la seconda ondata di contagi da Covid-19 ha colpito più di tutti i giovani. In modo specifico, la fascia d’età dai 10 ai 14 anni anni è quella che ha riscontrato il tasso d’incidenza più alto in assoluto: 15 casi su ogni 1000 a partire da settembre. Come riporta L’Eco di Bergamo, nella categoria che frequenta scuole elementari e medie il virus dunque ha corso di più e lo ha fatto anche rispetto ai ragazzi delle superiori tra i 15 e i 19 anni (12,5 su 1000), da mesi costretti a casa per la chiusura delle scuole. I dati raccolti nella Bergamasca raccontano di una seconda ondata che ha anche ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo i dati del Servizio epidemiologico aziendalediladida Covid-19 hapiù di tutti i giovani. In modo specifico, la fascia d’età dai 10 ai 14è quella che ha riscontrato il tasso d’incidenza più alto in assoluto: 15 casi su ogni 1000 a partire da settembre. Come riporta L’Eco di, nella categoria che frequenta scuole elementari e medie il virus dunque ha corso di più e lo ha fatto anche rispetto aidelle superiori tra i 15 e i 19(12,5 su 1000), da mesi costretti a casa per la chiusura delle scuole. I dati raccolti nella Bergamasca raccontano di unache ha anche ...

