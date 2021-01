Cadavere carbonizzato a Filottrano, Maurizio Bertini trovato dal nipote in un campo: resta aperta ogni ipotesi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Filottrano - Orrore nelle campagne tra Filottrano e San Biagio: in un podere agricolo nei pressi di un'abitazione, in via Villa Santa Maria, ieri verso le 17 è stato rinvenuto un Cadavere semi ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 14 gennaio 2021)- Orrore nelle campagne trae San Biagio: in un podere agricolo nei pressi di un'abitazione, in via Villa Santa Maria, ieri verso le 17 è stato rinvenuto unsemi ...

zazoomblog : Scoperta choc in un campo: il cadavere semi carbonizzato di un uomo trovato tra le sterpaglie - #Scoperta #campo:… - francobus100 : Scoperta choc in un campo: il cadavere semi carbonizzato di un uomo trovato tra le sterpaglie - zazoomblog : Scoperta choc in un campo: il cadavere semi carbonizzato di un uomo trovato tra le sterpaglie - #Scoperta #campo:… -