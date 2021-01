Via Tiburtina, durante inseguimento agenti sparano colpi in aria (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – Far west nella notte a Guidonia, alle porte di Roma, dove la Polizia ha inseguito un’auto che non si e’ fermata all’alt di alcuni agenti del Reparto Volanti. L’inseguimento, lungo via Tiburtina e’ scattato all’1.30 di notte e si e’ concluso all’altezza della rotatoria del Centro Agroalimentare. durante la corsa, l’auto in fuga ha speronato e colpito, oltre all’auto della Polizia, anche altre auto danneggiandole. Per tentare di convincere il fuggitivo a fermarsi, gli agenti hanno anche esploso alcuni colpi di pistola in aria. La corsa folle e’ terminata quando l’uomo ha perso il controllo della macchina e la Polizia e’ riuscita a fermarlo. Al volante, un 34enne italiano che e’ stato soccorso in codice giallo al Policlinico Umberto I. La sua ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – Far west nella notte a Guidonia, alle porte di Roma, dove la Polizia ha inseguito un’auto che non si e’ fermata all’alt di alcunidel Reparto Volanti. L’, lungo viae’ scattato all’1.30 di notte e si e’ concluso all’altezza della rotatoria del Centro Agroalimentare.la corsa, l’auto in fuga ha speronato eto, oltre all’auto della Polizia, anche altre auto danneggiandole. Per tentare di convincere il fuggitivo a fermarsi, glihanno anche esploso alcunidi pistola in. La corsa folle e’ terminata quando l’uomo ha perso il controllo della macchina e la Polizia e’ riuscita a fermarlo. Al volante, un 34enne italiano che e’ stato soccorso in codice giallo al Policlinico Umberto I. La sua ...

