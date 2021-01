Renzi e Conte non si capiscono perché si stanno parlando in inglese? | VIDEO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Istruzioni per l’uso: questo è un articolo ironico, in attesa che i duellanti palesino le loro intenzioni definitive, senza tenere il Paese impanato in beghe che hanno poco a che vedere con la politica. Il confronto Conte-Renzi è sempre stato a distanza: le accuse al governo sono state portate a Palazzo Chigi dalle due ministre di Italia Viva; il Presidente del Consiglio, invece, ha risposto attraverso interviste. Nessun contatto diretto, se non qualche messaggio Whatsapp. Ma non è che i due continuano a non capirsi perché si stanno parlando in inglese? LEGGI ANCHE > Anche Galli s’è rotto le scatole di Renzi in diretta a Cartabianca E non sarebbe un bene per il Paese, visto che entrambi sembrano avere delle problematiche nella pronuncia. Abbiamo realizzato una ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Istruzioni per l’uso: questo è un articolo ironico, in attesa che i duellanti palesino le loro intenzioni definitive, senza tenere il Paese impanato in beghe che hanno poco a che vedere con la politica. Il confrontoè sempre stato a distanza: le accuse al governo sono state portate a Palazzo Chigi dalle due ministre di Italia Viva; il Presidente del Consiglio, invece, ha risposto attraverso interviste. Nessun contatto diretto, se non qualche messaggio Whatsapp. Ma non è che i due continuano a non capirsisiin? LEGGI ANCHE > Anche Galli s’è rotto le scatole diin diretta a Cartabianca E non sarebbe un bene per il Paese, visto che entrambi sembrano avere delle problematiche nella pronuncia. Abbiamo realizzato una ...

