Miozzo (CTS). “Sono contento della protesta degli studenti che vogliono tornare in classe, è positiva” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ''La soluzione più semplice per abbattere la curva dei contagi è quella del lockdown però ci rendiamo anche conto che abbiamo già una condizione di fragilità economica e sociale drammatica e un nuovo lockdown sarebbe troppo doloroso e insopportabile per l'economia''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ''La soluzione più semplice per abbattere la curva dei contagi è quella del lockdown però ci rendiamo anche conto che abbiamo già una condizione di fragilità economica e sociale drammatica e un nuovo lockdown sarebbe troppo doloroso e insopportabile per l'economia''. L'articolo .

petergomezblog : Scuola, Miozzo (Cts) contro aperture in ordine sparso delle Regioni: “Siamo all’anarchia didattica. La dad fa più d… - orizzontescuola : Miozzo (CTS). “Sono contento della protesta degli studenti che vogliono tornare in classe, è positiva” - StudioOCCons : RT @valy_s: #Covid19 “Dobbiamo imparare a CONVIVERE con il virus, è ora di permettere APERTURE,controllando la curva. La DAD è più PERICOLO… - Paola_zrz : RT @LaVeritaWeb: Il ministro dell'Istruzione ammette che «le lezioni online non funzionano più». E si dice preoccupata: magari, preso atto… - vivisantoro77 : RT @ArmandoTerminio: @MilaSpicola @elivito @AzzolinaLucia @Keynesblog @FranceskoNew @docdrugztore @ScuolaNoCovid Se qualcuno al Cts la smet… -