L’Rt sta risalendo ma Giani è convinto: «Resteremo gialli» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’indice di contagio potrebbe aver raggiunto la soglia di rischio dell’arancione. Alcuni dati possono salvarci Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’indice di contagio potrebbe aver raggiunto la soglia di rischio dell’arancione. Alcuni dati possono salvarci

LaStampa : I dati dell’ultima settimana sotto la lente d’ingrandimento: risulta un Rt nazionale di 1,08, che corrisponde a un… - rtl1025 : ?? Dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il posizionamento nelle fasce, il governo sta pensando d… - Gianfra33984664 : RT @IteNovas: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 231 casi e 8 morti, dieci ricoverati in più - proseguono i test a tappeto in Oglia… - Fabio_V79 : RT @bepperoca: Rendetevi conto, 27 capi di stato hanno approvato un piano da 750 miliardi dopo giorni e giorni di trattative. Ora l'Italia… - f00kinavocados5 : RT @17itiswhatitis_: Lo dico? Okay lo dico L’invidia di TUTTI sta nel fatto che i 1D abbiano avuto successo in TUTTO IL MONDO in meno di 6… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Rt sta Terza ondata Covid, Battiston: «Ancora troppi infetti, rischio incontenibile» Corriere della Sera