La Corea del Sud effettuerà un test di un Slbm? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Corea del Sud dovrebbe effettuare test subacquei di un missile balistico lanciato da un sottomarino (Slbm) di produzione propria quest’anno, dopo aver concluso i test a terra, ha riferito l’agenzia stampa sudCoreana Yonhap. Seul sta infatti sviluppando un Slbm basandosi sul missile balistico terra-terra Hyunmoo-2B, che ha una gittata di circa 500 chilometri. Il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladel Sud dovrebbe effettuaresubacquei di un missile balistico lanciato da un sottomarino () di produzione propria quest’anno, dopo aver concluso ia terra, ha riferito l’agenzia stampa sudna Yonhap. Seul sta infatti sviluppando unbasandosi sul missile balistico terra-terra Hyunmoo-2B, che ha una gittata di circa 500 chilometri. Il InsideOver.

reportrai3 : Un imprenditore ha fatto al Governo e al Commissario una proposta di acquistare da aprile a dicembre 100 milioni di… - amnestyitalia : #Corea Una sentenza storica: per la prima volta un tribunale della Corea del Sud ha riconosciuto le responsabilità… - carloborelli : @Anaclet53896600 @Misurelli77 Esistono anche Stati democratici come Corea del Sud, Giappone e Nuova Zelanda dove -… - bongiorno_elisa : RT @btshouse_ita: ??Il calciatore Son Heung-min ha detto “Penso che tutti siano dei grandissimi fan [dei @BTS_twt] in Corea del Sud”. (Ha an… - ella_0907 : RT @btshouse_ita: ??Il calciatore Son Heung-min ha detto “Penso che tutti siano dei grandissimi fan [dei @BTS_twt] in Corea del Sud”. (Ha an… -