Inter | Lukaku | ' Juve grande squadra | ma siamo pronti'

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) FIRENZE - Dopo aver deciso il match e regalato all'il derby col Milan nei quarti di Coppa Italia, Romelusi è presentato ai microfoni Rai per l'vista post-partita: "Derby? Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lukaku

Tempi regolamentari chiusi sull’1-1 effetto dei gol siglati da Vidal e Koumè e supplementari decisi dalla rete del belga. Ora per i nerazzurri altro derby col Milan Dopo il Milan, 5-4 ai rigori contro ...Le conclusioni viola, però, non creano troppi pericoli ad Handanovic, mentre l'Inter in ripartenza è più pericolosa con i vari Hakimi, Sanchez e Lukaku. Si va così ai supplementari, dove è ancora la ...