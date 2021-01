Il voto non è un attentato alla salute (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Renzi è tornato incredibilmente a dare le carte di una partita truccata il cui finale non è scontato. La questione centrale è quella della pandemia: il Covid-19 ha giustificato qualsiasi cosa, lo scempio dei diritti costituzionali, l’annientamento delle libertà individuali, l’avvento di una povertà diffusa e disperante. Nella prima fase il consenso, il gradimento del premier Giuseppe Conte è salito ai massimi livelli, poiché è riuscito a consegnare l’idea di aver saputo gestire la prima ondata pandemica in un modo serio e unico, legittimato anche dal fatto che il primo paese occidentale colpito dal Covid è stato il nostro. Questo ha permesso di raccontare il “modello italiano”, celebrato dalla stampa internazionale e addirittura dagli avversari. Conte è sembrato un leader in odore di santità, in alto nell’Olimpo e intoccabile ed è in quei giorni, probabilmente, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Renzi è tornato incredibilmente a dare le carte di una partita truccata il cui finale non è scontato. La questione centrale è quella della pandemia: il Covid-19 ha giustificato qualsiasi cosa, lo scempio dei diritti costituzionali, l’annientamento delle libertà individuali, l’avvento di una povertà diffusa e disperante. Nella prima fase il consenso, il gradimento del premier Giuseppe Conte è salito ai massimi livelli, poiché è riuscito a consegnare l’idea di aver saputo gestire la prima ondata pandemica in un modo serio e unico, legittimato anche dal fatto che il primo paese occidentale colpito dal Covid è stato il nostro. Questo ha permesso di raccontare il “modello italiano”, celebrato dstampa internazionale e addirittura dagli avversari. Conte è sembrato un leader in odore di santità, in alto nell’Olimpo e intoccabile ed è in quei giorni, probabilmente, ...

