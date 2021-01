Uomini e Donne, anticipazioni 12 gennaio: Sophie elimina un corteggiatore (Di martedì 12 gennaio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 12 gennaio: ecco cosa ci dicono gli spoiler giornalieri del programma. Sabina sta frequentando un altro e litiga con Gemma A quanto pare la puntata di oggi dovrebbe riprendere da quella di ieri, in cui Sabina ha avuto una discussione con Biagio, che ha smesso di frequentare. Questo pomeriggio il pubblico sentirà la dama parlare del cavaliere che sta frequentando ora e litigare con Gemma, con cui si contendeva Biagio. Cosa si diranno le due? Armando e Lucrezia al capolinea? Continua ad andar male tra Armando e Lucrezia. Infatti il cavaliere dirà di voler continuare a conoscere anche Brunilde, non dando l’esclusiva all’altra dama. Quest’ultima certamente non la prenderà bene: potrebbe arrendersi? Uomini e Donne, anticipazioni 12 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 gennaio 2021)12: ecco cosa ci dicono gli spoiler giornalieri del programma. Sabina sta frequentando un altro e litiga con Gemma A quanto pare la puntata di oggi dovrebbe riprendere da quella di ieri, in cui Sabina ha avuto una discussione con Biagio, che ha smesso di frequentare. Questo pomeriggio il pubblico sentirà la dama parlare del cavaliere che sta frequentando ora e litigare con Gemma, con cui si contendeva Biagio. Cosa si diranno le due? Armando e Lucrezia al capolinea? Continua ad andar male tra Armando e Lucrezia. Infatti il cavaliere dirà di voler continuare a conoscere anche Brunilde, non dando l’esclusiva all’altra dama. Quest’ultima certamente non la prenderà bene: potrebbe arrendersi?12 ...

