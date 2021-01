The Mandalorian, Gina Carano commenta le polemiche: "Scateno il fuoco nelle persone" (Di martedì 12 gennaio 2021) La star di The Mandalorian Gina Carano commenta le polemiche che l'hanno vista protagonista e assicura al fan che sarà ancora in circolazione per un bel po' nonostante tutto. Gina Carano, interprete di Cara Dune in The Mandalorian, ha commentato le polemiche sollevate da alcuni suoi tweet che hanno spinto alcuni fan della serie Disney+ a chiederne il licenziamento. La rabbia dei fan, che sono arrivati a invocare il licenziamento di Gina Carano da parte di Disney, è stata provocata da tweet omofobi e negazionisti dell'attrice che, di recente, ha sostenuto pubblicamente la teoria dei brogli elettorali invocata da Donald Trump. In una videointervista pubblicata sul canale YouTube Drunk ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) La star di Theleche l'hanno vista protagonista e assicura al fan che sarà ancora in circolazione per un bel po' nonostante tutto., interprete di Cara Dune in The, hato lesollevate da alcuni suoi tweet che hanno spinto alcuni fan della serie Disney+ a chiederne il licenziamento. La rabbia dei fan, che sono arrivati a invocare il licenziamento dida parte di Disney, è stata provocata da tweet omofobi e negazionisti dell'attrice che, di recente, ha sostenuto pubblicamente la teoria dei brogli elettorali invocata da Donald Trump. In una videointervista pubblicata sul canale YouTube Drunk ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian, Gina Carano commenta le polemiche: 'Scateno il fuoco nelle persone'… - starwarsnewsit : Star Wars: i dati dell'impatto di The Mandalorian sulle serie animate - - Fantascienzacom : Ci sarà un po' da aspettare per rivedere The Mandalorian! - ostr_1 : la serotonina que me produce ver The Mandalorian it’s insane, 1000/10 - livrosebolinhos : Marquei como visto The Mandalorian - 2x2 - Chapter 10: The Passenger -