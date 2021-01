La vita in diretta critica Can Yaman: “Non sapevo chi fosse” (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’ultima puntata de La vita in diretta andata in onda ieri, lunedì 11 gennaio 2021, il conduttore Alberto Matano ha parlato degli assembramenti che ci sono stati a Roma a causa di Can Yaman, senza mai accostare il volto dell’attore turco a ‘Mediaset e a ‘Canale Cinque’, rete dove sono state trasmesse due serie tv che hanno riscontro un buon successo: “Bitter Sweet” e “Daydreamer -Le ali del sogno”. Quest’ultima, per altro, visto gli ascolti buoni che ha macinato nel corso delle puntate è stata premiata con la messa in onda in prima serata sulla rete del ‘biscione’. Domenica scorsa, 10 gennaio, proprio in Rai è stata ospite Maria De Filippi. Uno dei volti più celebri e longevi di ‘Fininvest’ è stata intervistata da Fabio Fazio durante il programma di Rai Tre ‘Che Tempo Che Fa’. Non c’è stato nemmeno il tempo di discutere ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’ultima puntata de Lainandata in onda ieri, lunedì 11 gennaio 2021, il conduttore Alberto Matano ha parlato degli assembramenti che ci sono stati a Roma a causa di Can, senza mai accostare il volto dell’attore turco a ‘Mediaset e a ‘Canale Cinque’, rete dove sono state trasmesse due serie tv che hanno riscontro un buon successo: “Bitter Sweet” e “Daydreamer -Le ali del sogno”. Quest’ultima, per altro, visto gli ascolti buoni che ha macinato nel corso delle puntate è stata premiata con la messa in onda in prima serata sulla rete del ‘biscione’. Domenica scorsa, 10 gennaio, proprio in Rai è stata ospite Maria De Filippi. Uno dei volti più celebri e longevi di ‘Fininvest’ è stata intervistata da Fabio Fazio durante il programma di Rai Tre ‘Che Tempo Che Fa’. Non c’è stato nemmeno il tempo di discutere ...

