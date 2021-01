Daydreamer, Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? Tutti i dettagli sull'indiscrezione (Di martedì 12 gennaio 2021) La speaker Anna Pettinelli nelle ultime ore ha divulgato un'indiscrezione, secondo cui fonti certe vedono il bell'attore turco di Daydreamer impegnato in un flirt con la reporter sportiva. Leggi su comingsoon (Di martedì 12 gennaio 2021) La speaker Anna Pettinelli nelle ultime ore ha divulgato un', secondo cui fonti certe vedono il bell'attore turco diimpegnato in un flirt con la reporter sportiva.

RBelyova : RT @AlwaysWith_Can: Su @tvsorrisi di questa settimana. Si parla di Can e il suo spot per DeCecco, e come sempre un articolo dedicato a DayD… - LightblueyesArt : RT @AlwaysWith_Can: Su @tvsorrisi di questa settimana. Si parla di Can e il suo spot per DeCecco, e come sempre un articolo dedicato a DayD… - YoYordanka : RT @AlwaysWith_Can: Su @tvsorrisi di questa settimana. Si parla di Can e il suo spot per DeCecco, e come sempre un articolo dedicato a DayD… - KESARA66877303 : RT @AlwaysWith_Can: Su @tvsorrisi di questa settimana. Si parla di Can e il suo spot per DeCecco, e come sempre un articolo dedicato a DayD… - AlwaysWith_Can : Su @tvsorrisi di questa settimana. Si parla di Can e il suo spot per DeCecco, e come sempre un articolo dedicato a… -