Vaccino covid subito per docenti e Ata, è pressing per stringere i tempi. Le ipotesi per bruciare le tappe (Di lunedì 11 gennaio 2021) A quanto pare il Ministro della Salute, Roberto Speranza, subito dopo l'approvazione delle nuove misure del prossimo Dpcm, dovrà seriamente valutare se cambiare parzialmente i piani della vaccinazione anti covid-19 e anticipare il Vaccino per il personale scolastico dopo il coro di richieste da parte di politica, sindacati e scienziati. Per far ciò la soluzione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

