Maicon al Sona, il ds rivela: "Fino a quando non sono andato a prenderlo all'aeroporto non ero convinto che potesse arrivare…" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Maicon torna in Italia e firma col Sona. Una notizia incredibile che ha fatto il giro del mondo in poche ore. L'affare annunciato nei giorni scorsi ufficialmente ha fatto tanto parlare. Il Colosso ex Inter e Roma ha deciso, a 39 anni, di firmare per il club di Serie D. Una notizia alla quale anche il direttore sportivo del club Claudio Ferrarese ha stentato a credere Fino a quando non è diventata reale "a vista".Parlando ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, il dirigente ha raccontato: "Fino a quando non sono andato a prenderlo all'aeroporto di Roma, non ero convinto che potesse arrivare". E ancora su come è nata l'idea di riportare Maicon in Italia: "Ho avuto la ...

