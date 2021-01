Covid, continuano a salire i casi a Torre Annunziata e Torre del Greco (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata – Torre del Greco (Na) – Non si arresta l’onda del Covid-19 nella città di Torre Annunziata. Stando all’ultimo bollettino diramato dal sindaco Vincenzo Ascione, nelle ultime 48 ore si sono registrati 59 casi di positività e 20 guariti, portando a 185 il numero di persone attualmente positive, 6 dei quali ricoverati. Anche il Comune di Torre del Greco continua a destare preoccupazione. Il sindaco Giovanni Palomba informa che i nuovi casi di positività registrati da Asl Napoli 3 Sud nelle ultime 24 ore siano stati 10, mentre si sono registrate 5 guarigioni. Il numero complessivo degli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Non si arresta l’onda del-19 nella città di. Stando all’ultimo bollettino diramato dal sindaco Vincenzo Ascione, nelle ultime 48 ore si sono registrati 59di positività e 20 guariti, portando a 185 il numero di persone attualmente positive, 6 dei quali ricoverati. Anche il Comune didelcontinua a destare preoccupazione. Il sindaco Giovanni Palomba informa che i nuovidi positività registrati da Asl Napoli 3 Sud nelle ultime 24 ore siano stati 10, mentre si sono registrate 5 guarigioni. Il numero complessivo degli ...

emilian93199541 : @succobettle @mweilx @dello__98 @90_ordnasselA Nessuno di noi ne sa più di Elliott, figurati... Però non siamo cert… - Enrico6969 : RT @Libero_official: Per #Zangrillo la situazione #Covid-19 è sotto controllo: 'Continuano a morire molte persone indipendentemente dall'in… - VIOLA_MARTELLA : @stra_mae Purtroppo è una guerra al covid... non è facile per nessun governo! Ma a chi lo diciamo? Continuano a litigare per le poltrone - sissichieti : RT @Libero_official: Per #Zangrillo la situazione #Covid-19 è sotto controllo: 'Continuano a morire molte persone indipendentemente dall'in… - be_marconi : RT @Libero_official: Per #Zangrillo la situazione #Covid-19 è sotto controllo: 'Continuano a morire molte persone indipendentemente dall'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid continuano Covid, continuano a salire i casi attuali. Vaccinazioni: 7.832 umbriaON Perché in Italia non ci sarà un nuovo lockdown totale

L’indicatore Rt continua a salire e presto alcune regioni tornate da giallo ... È sostanzialmente la terza ondata del Covid-19, la cui portata si comprenderà meglio solo alla fine del mese, ma ...

Chiavari: “Da Trump all’analisi di Articolo Uno”

Abbiamo tutti seguito con attenzione, la sera del 6 gennaio in Italia, quello che stava accadendo in America, la più grande democrazia del mondo che viene letteralmente assaltata da orde di elettori d ...

L’indicatore Rt continua a salire e presto alcune regioni tornate da giallo ... È sostanzialmente la terza ondata del Covid-19, la cui portata si comprenderà meglio solo alla fine del mese, ma ...Abbiamo tutti seguito con attenzione, la sera del 6 gennaio in Italia, quello che stava accadendo in America, la più grande democrazia del mondo che viene letteralmente assaltata da orde di elettori d ...