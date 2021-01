Azzolina | ' Nelle regioni gialle è tutto aperto tranne la scuola E' un errore'

(Di lunedì 11 gennaio 2021) "Ho fattoquello che potevo fare, le scuole sono pronte per ripartire ma lehanno la possibilità di riaprirle o meno. Chiedo a tutti di trattare lacome si trattano le attività ...

Corriere : ?? «Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ra… - marcoluci1 : RT @Corriere: ?? «Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hann… - enr_gav : RT @Corriere: ?? «Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hann… - codeghino10 : RT @Corriere: ?? «Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hann… - Ossmeteobargone : RT @Corriere: ?? «Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina Nelle

“Il ministro sta lavorando sull’esame di Maturità. E come abbiamo fatto l’anno scorso, abbiamo chiesto agli studenti di farci delle proposte perché devono essere coinvolti: lo scorso anno ci hanno pre ...Lunga intervista, questa mattina, del ministro all’Istruzione Lucia Azzolina su Radio Rai 1, proprio nel giorno delle manifestazioni previste in numerose città da parte degli studenti per il rientro a ...