The Last of Us: Parte II è il Gioco dell'Anno 2020 anche per gli utenti di Metacritic nonostante le polemiche (Di domenica 10 gennaio 2021) Metacritic è sempre stato il primo posto da visitare se si era interessati a scoprire l'opinione dei recensori di tutto il mondo su film e videogiochi. L'importanza di questo sito, tuttavia, l'ha reso anche il portale preferito per manifestare l'insoddisfazione o la rabbia degli utenti, creando così il famoso "review bombing". Si tratta, come sicuramente saprete, di una valanga di recensioni utente negative, volte non tanto a segnalare la scarsa qualità di un prodotto multimediale, ma piuttosto per esprimere il proprio dissenso su qualsiasi evento legato al prodotto o ai suoi autori. Uno dei review bombing più famosi dello scorso Anno è stato sicuramente quello di The Last of Us Parte 2, titolo PS4 osannato dalla critica e vincitore di numerosi riconoscimenti, ma ...

