Sandra Milo | “Fellini e Bettino Craxi | i miei grandi amori”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 gennaio 2021) ad un’intervista rilasciata al Corriere. «A volte i riconoscimenti sono un po’ tardivi, comunque è importante riceverli»., la Sandrocchia di, il 27 settembre riceverà il premio alla carriera al Bellaria Film Festival, storica manifestazione, tra le più longeve in Italia, che nelle passate edizioni ha dato spazi rilevanti e riconoscimenti a registi come Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Silvio Soldini. «Quando ricevetti il primo Nastro d’Argento per il film 8½ – continua l’attrice – quasi si scusarono con me, dicendomi che mi avevano un po’ sottovalutata. In realtà io pensavo di essere stata sottovalutata, ma sentirmelo dire mi ha fatto piacere». Nata a Tunisi, poi ha vissuto in Toscana, a Milano, ma a Roma ha iniziato la sua carriera cinematografica. «Per forza! Solo a Roma si faceva cinema. All’inizio, mi ...