Roma, chi si laurea entro il 31 marzo non dovrà pagare le tasse: il provvedimento della Sapienza (Di domenica 10 gennaio 2021) Gli studenti dell’Università di Roma La Sapienza che si laureano entro il 31 marzo 2021 non dovranno pagare le tasse d’iscrizione per il nuovo anno accademico. È estesa inoltre a giugno 2021 la sessione di laurea per le professioni sanitarie. A rendere noto i provvedimenti è lo stesso ateneo che con queste misure ha voluto fornire un aiuto concreto agli studenti ma anche alle loro famiglie. L’università comunica inoltre che a partire da domani, 11 gennaio, gli studenti potranno tornare ad occupare gli spazi di studio che tanto sono mancati in questi mesi: aule, biblioteche e mense, ai quali si accederà sempre previo prenotazione online. Si ricorda infine il numero limitato di postazioni disponibili e lo possibilità di studiare solo singolarmente. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021) Gli studenti dell’Università diLache sinoil 312021 non dovrannoled’iscrizione per il nuovo anno accademico. È estesa inoltre a giugno 2021 la sessione diper le professioni sanitarie. A rendere noto i provvedimenti è lo stesso ateneo che con queste misure ha voluto fornire un aiuto concreto agli studenti ma anche alle loro famiglie. L’università comunica inoltre che a partire da domani, 11 gennaio, gli studenti potranno tornare ad occupare gli spazi di studio che tanto sono mancati in questi mesi: aule, biblioteche e mense, ai quali si accederà sempre previo prenotazione online. Si ricorda infine il numero limitato di postazioni disponibili e lo possibilità di studiare solo singolarmente. ...

reportrai3 : Tra il 1990 e il 1994 una sigla, la Falange Armata, invia minacce anonime a politici e giornalisti e rivendica omic… - crocerossa : ??Inaugurata a Roma la prima struttura-ponte di accoglienza sociosanitaria per persone senza dimora. Iniziativa dell… - RaiTre : DPCM: Dobbiamo Potendo Concludere Meglio 'C'è differenza tra perso e perduto. Il teatro è tanto più vicino alla vi… - DODO_from_roma : RT @augustociardi75: La cosa buffa sono critiche alla lettura della partita di #Fonseca e non a #Conte. Ma chi è che ha fatto campagne acqu… - AndreaBrownAm : RT @RealMarco94: La miglior difesa è tenere il pallone, poi c'è chi decide di barricarsi in difesa al vantaggio smontando una squadra con… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma chi Roma dicci chi sei ForzaRoma.info Bellanova al governo: “Il tempo è davvero finito e questa esperienza per me è archiviata”

Bellanova al governo: "Il tempo è davvero finito e questa esperienza per me è archiviata". Roma - La ministra delle politiche agricole: "Continuo a dire di non essere a mio agio in un equipaggio in cu ...

Inter, Conte: “Zero mercato? Non vi stupite. Non fatto neanche ad agosto. I cambi…”

Sono state spese tante energie. Hakimi lo abbiamo preso ad aprile e il mercato poi è stato fatto con parametri zero e ci sono stati rientri dai prestiti. Ci sono state tante partite dentro e nei primi ...

Bellanova al governo: "Il tempo è davvero finito e questa esperienza per me è archiviata". Roma - La ministra delle politiche agricole: "Continuo a dire di non essere a mio agio in un equipaggio in cu ...Sono state spese tante energie. Hakimi lo abbiamo preso ad aprile e il mercato poi è stato fatto con parametri zero e ci sono stati rientri dai prestiti. Ci sono state tante partite dentro e nei primi ...