Matteo Berrettini-Aleksandr Bublik, quarti ATP 250 Antalya: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di domenica 10 gennaio 2021) Matteo Berrettini affronterà Aleksandr Bublik nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Antalya, in programma lunedì 11 gennaio (attorno alle ore 10.00/10.30). Il tennista italiano se la dovrà vedere contro l’ostico kazako, un avversario assolutamente da non sottovalutare anche se il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico. Il 24enne romano, reduce dai successi contro il turco Kirkin e contro il bulgaro Kuzmanov, è al momento il numeo 10 del ranking ATP e incrocerà il 23enne, attuale numero 49 al mondo. In palio la qualificazione alla semifinale da giocare poi contro il vincente di Chardy-Struff. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021)affronteràneidi finale del torneo ATP 250 di, inlunedì 11 gennaio (attorno alle ore 10.00/10.30). Il tennista italiano se la dovrà vedere contro l’ostico kazako, un avversario assolutamente da non sottovalutare anche se il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico. Il 24enne romano, reduce dai successi contro il turco Kirkin e contro il bulgaro Kuzmanov, è al momento il numeo 10 del ranking ATP e incrocerà il 23enne, attuale numero 49 al mondo. In palio la qualificazione alla semifinale da giocare poi contro il vincente di Chardy-Struff. Di seguito la, il calendario completo, ildettagliato, l’di ...

