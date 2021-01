Zaccagni-Napoli, l’agente: “Non posso dire chi sia in vantaggio” (Di sabato 9 gennaio 2021) Si moltiplicano le voci sull’approdo di Mattia Zaccagni al Napoli: a calciotoday.it, Pari, agente del mediano, fa chiarezza Uno dei nomi più caldi sul fronte mercato è quello di Mattia Zaccagni. Incursore, trequartista, pedina fondamentale del Verona di Juric: tra gol in rovesciata e partite di dinamismo e qualità, si sono moltiplicati gli interessamenti. Prima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 gennaio 2021) Si moltiplicano le voci sull’approdo di Mattiaal: a calciotoday.it, Pari, agente del mediano, fa chiarezza Uno dei nomi più caldi sul fronte mercato è quello di Mattia. Incursore, trequartista, pedina fondamentale del Verona di Juric: tra gol in rovesciata e partite di dinamismo e qualità, si sono moltiplicati gli interessamenti. Prima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

claudioruss : L’agente di #Zaccagni: “Prenotato dal #Napoli? La notizia non corrisponde a verità. Il #Verona non ha alcuna intenz… - BombeDiVlad : ??? #Verona, l'agente di #Zaccagni parla del futuro del suo assistito ??? '#Napoli? Ecco la verità' ????? #LBDV… - titty_napoli : RT @claudioruss: L’agente di #Zaccagni: “Prenotato dal #Napoli? La notizia non corrisponde a verità. Il #Verona non ha alcuna intenzione di… - serieAnews_com : ????#Zaccagni al #Napoli? L'agente fa chiarezza! #calciomercato - BelpassoAlberto : RT @claudioruss: L’agente di #Zaccagni: “Prenotato dal #Napoli? La notizia non corrisponde a verità. Il #Verona non ha alcuna intenzione di… -