Traffico Roma del 09-01-2021 ore 09 | 30

(Di sabato 9 gennaio 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi al Aurelio Ci sono code per incidente in via di Porta pertusa proprio all’altezza della via Aurelia anche oggi fino alle 17:30 lavori e carreggiata ridotta su via Cristoforo Colombo all’altezza del laghetto dell’EUR verso il centro città possibile Quindi rallentamente lavori di potatura in via Barletta e viale Regina Margherita per l’intero servizio modifiche ai percorsi delle linee tram a 319 lungo i tratti non servite dai trama TV comunque bus sostitutivi anche alla più Pignatelli carreggiata per lavori di potatura in via Agna Regilla tra via del tavolato E via ferentano verso via Al Quarto Miglio sulla linea ferroviariaViterbo per lavoro è un passaggio livello nel comune di Civita Castellana oggi e domani sospesa la circolazione tra Sant’Oreste Catalano con la conseguente ...