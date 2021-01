Rincon: “Era la terza partita in sei giorni, abbiamo fatto troppo poco” (Di domenica 10 gennaio 2021) Tomas Rincon, centrocampista del Torino, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta col Milan: “Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco, stavamo avendo una crescita nelle ultime partite, è stata la terza in sei giorni. Dobbiamo fare di più di quanto fatto oggi nel primo tempo con personalità: abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con le grandi squadre. Il Milan? Sono in fiducia, si vede, stanno crescendo molto. Sono giovani ma hanno una struttura importante dietro e si esprimono al meglio. Noi stiamo crescendo, abbiamo fatto qualche punto ma dobbiamo fare meglio”. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Tomas, centrocampista del Torino, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta col Milan: “Nel primo tempo, stavamo avendo una crescita nelle ultime partite, è stata lain sei. Dobbiamo fare di più di quantooggi nel primo tempo con personalità:dimostrato di poter giocare alla pari con le grandi squadre. Il Milan? Sono in fiducia, si vede, stanno crescendo molto. Sono giovani ma hanno una struttura importante dietro e si esprimono al meglio. Noi stiamo crescendo,qualche punto ma dobbiamo fare meglio”. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

