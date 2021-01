Il Settebello vola in semifinale | World League: battuta l’Ungheria (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Settebello supera di slancio la formazione magiara con il punteggio di 9-8. In semifinale i ragazzi di coach Campagna affronteranno il Montenegro. La nazionale italiana di pallanuoto si qualifica… L'articolo Il Settebello vola in semifinale World League: battuta l’Ungheria proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilsupera di slancio la formazione magiara con il punteggio di 9-8. Ini ragazzi di coach Campagna affronteranno il Montenegro. La nazionale italiana di pallanuoto si qualifica… L'articolo Ilinproviene da Meteoweek.com.

agostin51917794 : RT @Gazzetta_it: #Pallanuoto, il @7belloOfficial batte l’Ungheria in #World League @fina1908 e vola in semifinale - Gazzetta_it : #Pallanuoto, il @7belloOfficial batte l’Ungheria in #World League @fina1908 e vola in semifinale -

Ultime Notizie dalla rete : Settebello vola Settebello Inter: vince 2-1 a Verona e resta in scia al Milan La Gazzetta dello Sport Il Settebello vola in semifinale | World League: battuta l’Ungheria

Il Settebello vola in semifinale della fase europea della World League di pallanuoto. Battuti i padroni di casa dell'Ungheria per 8-7.

World League, l’Italia batte l’Ungheria e vola in semifinale

DEBRECEN (UNGHERIA) – Vittoria, 9-8, per il Settebello contro i padroni di casa dell’Ungheria. L’Italia, dunque, vola in semifinale della fase europea della World League, in svolgimento a Debrecen, do ...

Il Settebello vola in semifinale della fase europea della World League di pallanuoto. Battuti i padroni di casa dell'Ungheria per 8-7.DEBRECEN (UNGHERIA) – Vittoria, 9-8, per il Settebello contro i padroni di casa dell’Ungheria. L’Italia, dunque, vola in semifinale della fase europea della World League, in svolgimento a Debrecen, do ...