Benevento Atalanta 1-4: cronaca e tabellino (Di sabato 9 gennaio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Nel segno di Josip Ilicic che trascina l’Atalanta nel rotondo successo in casa del Benevento; una prestazione eccezionale dello sloveno che sblocca il risultato e suggerisce per i gol di Toloi e Zapata che in 2? chiudono la contesa dopo che la formazione di Inzaghi aveva trovato il pareggio con Sau ad inizio ripresa (su grande assist dell’ottimo esordiente Pastina, ndr) e sembrava aver trovato coraggio per fronteggiare gli uomini di Gasperini; illusione durata circa 20? prima cioè che Ilicic rientrasse dalla pausa che si era preso e tornasse padrone della partita, con somma gioia di Gasperini. Questa i momenti salienti della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola eNel segno di Josip Ilicic che trascina l’nel rotondo successo in casa del; una prestazione eccezionale dello sloveno che sblocca il risultato e suggerisce per i gol di Toloi e Zapata che in 2? chiudono la contesa dopo che la formazione di Inzaghi aveva trovato il pareggio con Sau ad inizio ripresa (su grande assist dell’ottimo esordiente Pastina, ndr) e sembrava aver trovato coraggio per fronteggiare gli uomini di Gasperini; illusione durata circa 20? prima cioè che Ilicic rientrasse dalla pausa che si era preso e tornasse padrone della partita, con somma gioia di Gasperini. Questa i momenti salienti della ...

Atalanta_BC : ?? Il nostro 11 titolare! ???? Our #StartingXI to face Benevento! ? Presented by @Plus500 #BeneventoAtalanta… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Benevento 0-1 Atalanta #SSFootball - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - calcio_schifo : L'unico modo per far smettere di segnare Muriel è che lo prenda il sottoscritto al fantacalcio #BeneventoAtalanta… - LucaRigamonti99 : @NonSoloJuve benevento vs juve benevento vs atalanta -