SNAI – Serie A | Roma-Inter | prevale il «2»Fonseca punta sulla partenza lanciata

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Milano, 8 gennaio 2021) - Nerazzurri leggermente favoriti nel big-match di domenica, ma in avvio di partita faticano ad ingranare: un rischio contro la, micidiale nei primi tempi – La Juventus riceve il Sassuolo: il successo bianconero vale solo 1,33. Milano, 8 gennaio 2021 – Nonostante le temperature rigide, si preannuncia un mezzogiorno di fuoco domenica all'Olimpico. Il lunch match della giornata numero 17 diA metterà di fronte, divise da tre punti in classifica e alla caccia del Milan capolista. Sebbene le due squadre arrivino alla sfida da risultati opposti, vittoria per i giallorossi e stop per i nerazzurri, sono gli uomini di Conte a partire favoriti, secondo gli analisti: il successo dell'è dato a 2,39 contro il 2,90 della ...