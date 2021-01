Sicilia: Salvini, 'conto su un centrodestra compatto e indicazione Lega' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "conto su un centrodestra compatto e su una indicazione leghista per la prossima presidenza della Regione Siciliana. La Lega in Sicilia sarà protagonista delle prossime scelte, cosa che ovviamente tre o anni fa non fu perché non eravamo la Lega che siamo oggi, perché anche in Sicilia è cresciuta". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a Palermo. Oggi incontrerà anche il governatore Musuemci. "Continuo a lavorare positivamente con lui e con tutti i governatori". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "su une su unaleghista per la prossima presidenza della Regionena. Lainsarà protagonista delle prossime scelte, cosa che ovviamente tre o anni fa non fu perché non eravamo lache siamo oggi, perché anche inè cresciuta". Lo ha detto il leader della, Matteoa Palermo. Oggi incontrerà anche il governatore Musuemci. "Continuo a lavorare positivamente con lui e con tutti i governatori".

ilSicilia : #Politica #governoConte Salvini a Palermo: “Imbarazzante il teatrino di Conte. Lega protagonista in Sicilia” | VIDE… - TV7Benevento : Sicilia: Salvini, 'conto su un centrodestra compatto e indicazione Lega'... - mani72012 : @roseohara78 @ladyonorato Se te lo sei scordata, te lo rammento io: #Salvini sabato sarà in Sicilia per il processo… - Sabrina24989702 : RT @ClaudioDurigon: Sapere cosa si discuterà nelle commissioni alla camera la settimana prossima??? Decreto sicurezza, abolizione del decre… - C____2062 : #Salvini #Meloni Coronavirus, l'Italia è prima in Europa per vaccinazioni e ottava nel mondo: la classifica - G… -