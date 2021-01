Il vaccino Biontech-Pfizer è efficace anche su varianti inglese e sudafricana (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il vaccino anticovid della Biontech-Pfizer proteggerebbe anche dalle varianti provenienti da Gran Bretagna e Sud Africa. Questo è quanto emerso dalgi ultimi studi e riportato da diversi media tedeschi, fra cui Redaktionsnetzwerk Deutschland, citando una ricerca della Pfizer e dell’Università del Texas pubblicata attraverso internet. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilanticovid dellaproteggerebbedalleprovenienti da Gran Bretagna e Sud Africa. Questo è quanto emerso dalgi ultimi studi e riportato da diversi media tedeschi, fra cui Redaktionsnetzwerk Deutschland, citando una ricerca dellae dell’Università del Texas pubblicata attraverso internet.

