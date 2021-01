Difficoltà per il settore ambulanti, la lettera di Fenailp al presidente Conte (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Sebastiano Coco, presidente della Fenailp ambulanti, indirizzata al presidente Conte. “Egregio presidente Conte, la Federazione degli ambulanti di “Fiere – Sagre e Mercati” della Fe.NAILP, registra un drammatico scenario per le attività del settore, ormai ferme da quasi un anno. E’ impossibile per i nostri Associati, poter onorare gli impegni economici contratti con fornitori e banche, per non parlare poi, delle esigenze con i bisogni quotidiani delle proprie famiglie. Il fatturato del 2020 è pari allo zero ed il Governo in tutti i Decreti emanati per l’emergenza da Covid-19, non ha preso MAI in considerazione la possibilità di ristori per un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Sebastiano Coco,della, indirizzata al. “Egregio, la Federazione deglidi “Fiere – Sagre e Mercati” della Fe.NAILP, registra un drammatico scenario per le attività del, ormai ferme da quasi un anno. E’ impossibile per i nostri Associati, poter onorare gli impegni economici contratti con fornitori e banche, per non parlare poi, delle esigenze con i bisogni quotidiani delle proprie famiglie. Il fatturato del 2020 è pari allo zero ed il Governo in tutti i Decreti emanati per l’emergenza da Covid-19, non ha preso MAI in considerazione la possibilità di ristori per un ...

