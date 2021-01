Bellanova | Esperienza al capolinea | Conte ne prenda atto

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Il premier dovrebbe prendereche questaè ale dire se siamo in grado tutti di ripartire”. Così la ministra di Iv Teresa Bellanovra su Rai2 dove aggiunge: “Il tempo per quanto mi riguarda è finito: ora servono risposte. Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico perché non si può andare avanti con un Dpcm o un decreto alla settimana. Noi critichiamo e avanziamo proposte: il punto è -conclude - se le proposte vengono accolte”. “Con Italia Viva non chiediamo postazioni in più, chiediamo soluzioni. Il tempo è finito: è il momento di dire che cosa si vuole fare”, ha spiegato ancora. Poi la precisazione: “Noi non abbiamo chiesto posti in più o strapuntini ma di avere risposte sulle questioni e sui temi che abbiamo avanzato. Io per prima porto avanti battaglie da una vita: se ci sono risposte siamo ...