Traffico Roma del 06-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Luceverdeuna buona serata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi poche le auto in circolazione sul raccordo e consolari giornata tranquilla anche dal punto di vista metereologico dopo le piogge intense nei giorni scorsi che hanno causato non pochi disagi alla viabilità a Tor Sapienza allagamenti si registrano sulla Collatina all’altezza di via capranesi stradale dissestato al Tuscolano chiusa via di Porta Furba tra via Salita del Mandrione via della Batteria di Porta Furba analoga situazione all’appio latino chiusa per problemi al fondo stradale via Ettore Ciccotti tra via Mario Menghini e via Tommaso Inghirami in centro nella Rione Ludovisi per accertamenti tecnici su di un edificio chiuse via Sicilia in prossimità di via Calabria fino al 15 gennaio resteranno spente le ZTL diurne notturne di centro Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo ...