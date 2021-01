Milan, i convocati per la Juventus: soluzione dell’ultimo minuto a centrocampo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milan Juventus, la lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di questa sera contro i bianconeri. Out i due positivi A Milanello il lavoro è stato completato e Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Milan-Juventus, 16° giornata di Serie A in programma mercoledì 6 gennaio alle 20.45 a San Siro. Assenti i due positivi Krunic e Rebic. Questo l’elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERIA. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORICalabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli. CENTROCAMPISTIÇalhano?lu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie. ATTACCANTIColombo, Leão, Maldini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021), la lista deidi Stefano Pioli per la sfida di questa sera contro i bianconeri. Out i due positivi Aello il lavoro è stato completato e Mister Pioli ha diramato la lista deirossoneri per, 16° giornata di Serie A in programma mercoledì 6 gennaio alle 20.45 a San Siro. Assenti i due positivi Krunic e Rebic. Questo l’elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERIA. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORICalabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli. CENTROCAMPISTIÇalhano?lu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie. ATTACCANTIColombo, Leão, Maldini. Leggi su Calcionews24.com

