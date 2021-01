Maltempo Perugia – Parte dell’Umbria imbiancata dalla Neve Tonda (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella giornata di oggi Perugia si è imbiancata per un fenomeno meteo chiamato graupel o Neve Tonda. Dalle immagini condivise dalla rete MeteoNetwork è possibile notare come a colpo d’occhio sia molto simile alla grandine, ma in realtà si tratta di un fenomeno molto differente. Rovesci di graupel a Perugia, foto inviate da Marco Saponara che ringraziamo Pubblicato da MeteoNetwork su Mercoledì Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella giornata di oggisi èper un fenomeno meteo chiamato graupel o. Dalle immagini condiviserete MeteoNetwork è possibile notare come a colpo d’occhio sia molto simile alla grandine, ma in realtà si tratta di un fenomeno molto differente. Rovesci di graupel a, foto inviate da Marco Saponara che ringraziamo Pubblicato da MeteoNetwork su Mercoledì

annalisamarzano : #Perugia imbiancata nel giorno dell' #Epifania vai di #graupel @UmbriaRadio - WSMN00 : West bromwich arsenal si gioca al freddo sotto la neve perché in premier non si fanno problemi mentre in Italia c'è… - tuttoggi : Nel tardo pomeriggio di ieri, 30 dicembre, si è rotta in due diversi punti, in localita’ Sigillo e in localita’ Col… - quot_umbria : Maltempo: danni ingenti e famiglie bloccate - forestale82 : RT @emergenzavvf: 2.000 soccorsi effettuati dai #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati dal #maltempo: alberi abbattuti, strutture… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Perugia Maltempo a Perugia, centro storico imbiancato dalla grandine PerugiaToday Maltempo: neve e guasti elettrici a Norcia, Cascia e Preci

Perugia, 6 gennaio 2021 - Migliaia di utenze tra Norcia, Cascia e Preci sono restate senza energia elettrica per gran parte della serata di ieri a causa della abbondante nevicata che ha interessato la ...

Strade colabrodo: riaperte centinaia di buche

A causa della pioggia Via Mentana, Trasimeno-Ovest e Olmo in una situazione critica. E anche le arterie rifatte da poco iniziano a cedere ...

Perugia, 6 gennaio 2021 - Migliaia di utenze tra Norcia, Cascia e Preci sono restate senza energia elettrica per gran parte della serata di ieri a causa della abbondante nevicata che ha interessato la ...A causa della pioggia Via Mentana, Trasimeno-Ovest e Olmo in una situazione critica. E anche le arterie rifatte da poco iniziano a cedere ...