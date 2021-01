Insalata della “bellezza” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Come preparare l’Insalata della bellezza: Lavare gli spinaci. Pelare le arance a vivo, tagliare gli spicchi a metà, in modo che il succo insaporirà il piatto. Sbucciare e tagliare gli avocado. Sgranare la melagrana. Aggiungere il tutto all’insalatiera insieme ai pistacchi e condire il tutto con un filo di olio, sale q.b. e pepe q.b.. Sbriciolare sopra la feta greca. Coprire con della pellicola trasparente e mettere in frigo a raffreddare. Servire fredda. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Come preparare l’: Lavare gli spinaci. Pelare le arance a vivo, tagliare gli spicchi a metà, in modo che il succo insaporirà il piatto. Sbucciare e tagliare gli avocado. Sgranare la melagrana. Aggiungere il tutto all’insalatiera insieme ai pistacchi e condire il tutto con un filo di olio, sale q.b. e pepe q.b.. Sbriciolare sopra la feta greca. Coprire conpellicola trasparente e mettere in frigo a raffreddare. Servire fredda. Articolo completo: dal blog SoloDonna

