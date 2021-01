Il meglio del 2020? Che è finito Ora guardiamo al 2021!

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Qualche considerazione sull'anno appena concluso, con uno sguardo carico di speranza a quello che ci aspetta nel 2021 tra film e serie tv. Il 31 dicembre scorso, a mezzanotte, abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo. Un momento catartico quanto simbolico, perché in definitiva sappiamo tutti che l'emergenza non è finita d'incanto la mattina del 1 gennaio, né lo sarà nelle prossime settimane e forse nemmeno nei prossimi mesi, a dispetto del vaccino ormai arrivato e in via di somministrazione. Ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza, ci vorrà resilienza (un termine diventato di moda negli ultimi anni), ma è a questo futuro che bisogna guardare, per trovare la forza di continuare il cammino e la lucidità per trovare la via per la rinascita. …