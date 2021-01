Gattuso: «Difficile commentare questa partita. Mi brucia molto» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro lo Spezia: queste le sue dichiarazioni Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico del Napoli. MATCH – «Non so se è una questione di cattiveria. Una squadra che crea tanto…oggi è Difficile parlare di questa partita. Dobbiamo capire perchè succede. Se sbagliamo un passaggio e perdiamo sicurezze o iniziamo a pensare in maniera individuale. Ci mancano Osimhen e Mertens ma bisogna leggere bene: siamo troppo nervosi, perdiamo la testa. Non accettiamo che possiamo prendere un 1-1. La qualità del gioco c’è ma alla prima difficoltà fa troppi errori di valutazione. Non penso sia solo sfortuna, siamo una squadra che deve stare sul pezzo e mettere cattiveria ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Rino, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro lo Spezia: queste le sue dichiarazioni Rinoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico del Napoli. MATCH – «Non so se è una questione di cattiveria. Una squadra che crea tanto…oggi èparlare di. Dobbiamo capire perchè succede. Se sbagliamo un passaggio e perdiamo sicurezze o iniziamo a pensare in maniera individuale. Ci mancano Osimhen e Mertens ma bisogna leggere bene: siamo troppo nervosi, perdiamo la testa. Non accettiamo che possiamo prendere un 1-1. La qualità del gioco c’è ma alla prima difficoltà fa troppi errori di valutazione. Non penso sia solo sfortuna, siamo una squadra che deve stare sul pezzo e mettere cattiveria ...

Tanti gli assenti per Gattuso (fra questi anche Koulibaly), l'ultimo a marcare ... lo Spezia non prende gol ma è un inizio coerente con il momento difficilissimo della stagione degli aquilotti.

Di Fusco: "Meret? Dispiace dirlo, crescita rallentata. Gattuso ha sbagliato la gestione"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha analizzato il momento della squadra di Gennaro Gattuso evidenziando alcuni aspetti tecnico-tattici.

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha analizzato il momento della squadra di Gennaro Gattuso evidenziando alcuni aspetti tecnico-tattici.