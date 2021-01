Disabili, a lavoro la ‘diversità’ è un valore aggiunto: così vanno sensibilizzate le imprese (Di mercoledì 6 gennaio 2021) di Giuseppe Leocata* Parlare di Disabilità e lavoro in epoca di pandemia non è semplice e in un momento in cui il lavoro è sotto pesante attacco a causa del virus, in cui alcune persone sostengono che “è meglio morire di Covid che di fame” e in cui il premier Giuseppe Conte tenta di porre degli argini in mezzo a un mare molto mosso, i lavoratori con Disabilità vanno gestiti in ambito aziendale come tutti gli altri: la ‘diversità’ è un valore aggiunto, anche per i normodotati. In questi mesi si è dibattuto molto su ‘fragilità e lavoro’; i Dpcm dovrebbero dare maggiori indicazioni ed è necessario un sostanziale intervento della medicina nello stabilire dei confini all’interno dei quali muoversi per garantire più sicurezza ai lavoratori e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) di Giuseppe Leocata* Parlare dità ein epoca di pandemia non è semplice e in un momento in cui ilè sotto pesante attacco a causa del virus, in cui alcune persone sostengono che “è meglio morire di Covid che di fame” e in cui il premier Giuseppe Conte tenta di porre degli argini in mezzo a un mare molto mosso, i lavoratori contàgestiti in ambito aziendale come tutti gli altri: laè un, anche per i normodotati. In questi mesi si è dibattuto molto su ‘fragilità e’; i Dpcm dovrebbero dare maggiori indicazioni ed è necessario un sostanziale intervento della medicina nello stabilire dei confini all’interno dei quali muoversi per garantire più sicurezza ai lavoratori e ...

ilfattoblog : Disabili, a lavoro la ‘diversità’ è un valore aggiunto: così vanno sensibilizzate le imprese - Noovyis : (Disabili, a lavoro la ‘diversità’ è un valore aggiunto: così vanno sensibilizzate le imprese) Playhitmusic - - KoishiHedgehog : @ildelfinogiulio Non mi tolgono il passaporto,ma in alcune nazioni non posso andare,solo perché sono malata e l'Ita… - StudioRigola : Disabili: obbligo di assunzione sospeso anche per le aziende in CIGO - astralmobilita : ???? #COVID19 #Spostamenti #DLNatale #6Gennaio #ZonaRossa ?Vietati spostamenti tra Regioni ?? movimenti consentiti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Disabili lavoro Disabili, a lavoro la ‘diversità’ è un valore aggiunto: così vanno sensibilizzate le imprese Il Fatto Quotidiano Nel Recovery plan solo lo 0,1% delle risorse complessive previste destinate alle persone con disabilità

Una scelta non solo iniqua ma miope, anche in chiave di futura crescita economica quella del Governo e del presidente del Consiglio. Si perde una grandissima opportunità, quella di passare da un welfa ...

Abilo l'impresa sociale che offre un aiuto all’abitare dei disabili

Da qui vorremmo partire per sviluppare questa nostra proposta di supporto all'abitare, rendendo le persone disabili protagoniste, con le loro famiglie, di percorsi di autonomia e vita indipendente e ...

Una scelta non solo iniqua ma miope, anche in chiave di futura crescita economica quella del Governo e del presidente del Consiglio. Si perde una grandissima opportunità, quella di passare da un welfa ...Da qui vorremmo partire per sviluppare questa nostra proposta di supporto all'abitare, rendendo le persone disabili protagoniste, con le loro famiglie, di percorsi di autonomia e vita indipendente e ...